リドリー・スコットが手掛ける『レイズド・バイ・ウルブス／神なき惑星』のDVDリリースが決定！

SF・ファンタジー作品の名監督として知られる巨匠、リドリー・スコットが製作総指揮を務めた、アンドロイドと人間の生き残りをかけた戦いを描いた超大作『レイズド・バイ・ウルブス/神なき惑星』。そのシーズン1のデジタルレンタル・ダウンロード販売、DVDレンタルが決定した。

クオリティの高さで知られるHBO Maxオリジナル作品の『レイズド・バイ・ウルブス/神なき惑星』は、映画並みの圧倒的スケールで描かれる壮大な世界観でアンドロイド、宗教、戦争、科学、近未来、母性など様々な奥深いテーマ性が描かれる。シーズン1が配信されるや否や高評価を獲得し、早くもシーズン2の製作も決定している。



物語の舞台は信仰の違いにより、人間とアンドロイドの激しい戦争によって破壊された近未来。2体のアンドロイド"マザー"と"ファザー"は二つのミッションを担い、ケプラー22b惑星へ降り立つ。ミッションの一つは、人間の子どもを育てること。そして二つ目は、信仰なき世界を作ること。そこへ兵士マーカス率いる信仰深いミトラ教徒=人間たちが現れる。彼らの真の目的は一体何か? 人間VSアンドロイドの戦いの行方、そして近未来の運命は――。

アマンダ・コリン演じる"マザー"には、『ザ・ネバーズ』でヒューゴ・スワン役の吹替を担当する諏訪部順一が日本語吹き替えを務める。

『レイズド・バイ・ウルブス』DVD情報



2022年2月2日(水)

・DVDレンタル開始

・デジタルレンタル&ダウンロード販売開始

(2021年11月時点での情報です)

Photo:

『レイズド・バイ・ウルブス/神なき惑星<シーズン1>』(C)2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used under license.

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント 販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント