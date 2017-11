それは、「かつての自分を覚えていてくれる」ということ。その価値について再認識させてくれるのが「 The School of Life」のこの動画。最後まで見ると、なぜ、旧友が大切なのかを教えてくれるのです。長年、疎遠だった懐かしい顔に会いたくなるかもしれませんよ。

昔の自分を覚えていてくれる

それこそが、旧友の価値

