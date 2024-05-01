GENKING．（23年9月撮影）日刊スポーツ

救急搬送されていたGENKING.「ギャル化しちゃった」イメチェン姿披露

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 「線維筋痛症」で救急搬送されたことを報告していたGENKING.
  • 1日までにSNSで体調の回復を伝え、「イメチェン」姿を公開した
  • 「思うがままに生きたら、またすんごいギャル化しちゃった」とつづった

◆GENKING.が体調回復と「ギャル化」を報告

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