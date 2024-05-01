◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―４ヤクルト（１日・東京ドーム）巨人が今季初めての同一カード３連敗を喫した。赤星優志投手が今季初勝利を目指して３度目の先発のマウンドにあがったが、初回に３ランを浴びるなど５回まで７安打４失点と試合を作れず降板。打線はヤクルト先発の吉村貢司郎投手に７回まで４安打無得点に抑えられるなど反撃できなかった。赤星は１回、西川遥輝外野手にプレーボールの初球を中前打、丸山和郁外