ガーシー（東谷義和）が１日、ＳＮＳの場に復帰した。今年３月に懲役３年、執行猶予５年の判決が確定した身だが、公判で弁護人を務めたアトム市川船橋法律事務所の高橋裕樹弁護士のユーチューブチャンネルに出演したが、わずか２分でＢＡＮとなった。「こんちは！」と軽快な関西弁でのガーシー節が復活した。昨年、逮捕されてからは同１２月に同じく高橋氏のチャンネルに出演し、謝罪の弁を述べていたが、生配信は約１年ぶり。開