1人で磯釣りをしている最中に倒れ、意識が遠のく中で手にしていたiPhone Xの電源ボタンを連打する「緊急SOS」機能を使って通報し、病院に搬送されて一命を取り留めたと、ある日本人Twitterユーザーの投稿が注目を集めています。

TwitterユーザーのiGNITEDさん( @xxxprius )は13日、「iOS11で追加された『緊急SOS』のお陰で命拾いした」と投稿しました。



iGNITEDさんによると、1人で磯釣りをしている最中に倒れ、意識が遠のく中でiPhoneの電源ボタンを連打したそうです。iOS11では電源ボタン(iPhone Xの場合はサイドボタン)を5回押すと、自動で緊急電話を発信する緊急SOS機能が作動する仕組みになっています。iGNITEDさんはこの緊急SOSにより迅速に通報でき、病院へ搬送されて一命を取り留めました。



このツイートは本稿執筆時点でリツイート件数が4万件を超えるなど、大きな注目を集めています。



今回ツイートを投稿したiGNITEDさんはiPhone Xユーザーですが、「緊急SOS」機能は、iPhone Xだけでなく、iOS11にアップデートできる機種であれば、iPhone旧機種でも利用できます。もしものときに備えて、緊急SOSの操作方法や設定を確認しましょう。また緊急SOS利用時に、緊急連絡先を設定している場合は、緊急連絡先にも通知してくれます。設定しておきましょう。



「緊急SOS」の仕組み



iPhoneで「緊急SOS」を使って電話をかけると、自動的に現地の緊急通報用電話番号にかかります。緊急SOSの機能自体は、標準でオン(有効)になっています。設定アプリの「緊急SOS」の項目では、自動で通報する機能のオン・オフと、緊急連絡先の設定確認ができます。



【iOS11】新機能「緊急SOS」の設定と利用方法



緊急SOSをかける方法は、iPhone8/8 PlusおよびiPhone X、iPhone7/7 Plus以前で操作方法が異なります。設定アプリ>「緊急SOS」の項目を開くと、利用中の端末での操作方法がイラストで表示されます。



iPhone8/8 PlusやiPhone Xでは、サイドボタンと音量ボタンの同時押しが必要になりますが、設定アプリで「5回クリックでも作動」をオンにすると、iPhone7/7 Plus以前の方法と同様、サイドボタン(旧スリープ/電源ボタン)をすばやく5回押すことで緊急SOSがかけられます。



「緊急SOS」を利用できる機種



iOS11にアップデート可能なiPhoneです。最新機種だけでなく旧機種も対応しています。



・iPhone X

・iPhone8

・iPhone8 Plus

・iPhone7

・iPhone7 Plus

・iPhone6s

・iPhone6s Plus

・iPhone6

・iPhone6 Plus

・iPhone SE

・iPhone5s



緊急連絡先を設定すると緊急SOS利用時に自動で通知



標準アプリ「ヘルスケア」のメディカルIDを作成し、緊急連絡先を設定しておくと、緊急SOSによる緊急電話が終わったあとに、指定の緊急連絡先にテキストメッセージで通知してくれます。緊急連絡先には、緊急SOSが発信されたiPhoneの現在地、SOSモードに入ってからの経過時間などが送信され、現在地が変わったらそのつど最新情報が届く仕組みです。



家族やパートナー、友人など、もしものときに迅速に連絡したい相手を、あらかじめ緊急連絡先に設定しておきましょう。



緊急時に役立つiPhoneの「メディカルID」を設定する