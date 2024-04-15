2024年の投入が期待される「iPhone 16 Plus」は、新色の「ホワイト」と「パープル」を含む7色で展開される予定だと、WeiboアカウントのFixed Focus Digitalが報告しています。 ↑ホワイトとパープルが新たなに仲間入り？（画像提供／MacRumors）   現行モデルの「iPhone 15 Plus」では、「ブルー」「ピンク」「イエロー」「グリーン」「ブラック」がラインナップされています。これは標準モデルでも共通していますが、Fixed F