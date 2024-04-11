みなさんは、スマートフォンを買い替える理由にはどのようなことがありますか。株式会社しんげん（東京都渋谷区）が運営する主婦向けの情報メディア『SHUFUFU』が、「携帯電話の買い替え頻度」に関するアンケート調査を実施した結果、「バッテリー能力が低下したから」が1位となりました。また、スマートフォンの買い替え時に感じる不満な点については、「端末代金が高い」がダントツで最多となったそうです。【調査結果を見る】前