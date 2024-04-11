Image: Apple 選び放題じゃん。発売まだ全然先だというのに、早くもさまざまなウワサが聞こえているApple（アップル）のiPhone 16シリーズ。その姿が徐々に見えてきましたが（ウワサのまとめはこちらをどうぞ）、まだまだわからないことのたくさん。たとえば本体色がそれですけど、ここにきて一報あり。中国のSNS、Weiboからの発信によると、iPhone 16 Plusのカラバリは…ブルー／ピンク／イ