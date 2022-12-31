第73回NHK紅白歌合戦
『第73回NHK紅白歌合戦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年1月26日
2023年1月13日
2023年1月9日
2023年1月8日
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有吉弘行、紅白歌合戦の出演後に衝撃の帰宅方法「俺だけじゃない？」
「全出演者の中で家まで歩いて帰ったのは俺だけじゃない？」と言及
スポニチアネックス
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「ディズニーの後に棒立ちはきつい」有吉弘行が語る紅白の舞台裏
歌唱順番をめぐり、ダチョウ倶楽部の肥後克広が危機感を感じていたという
スポニチアネックス
2023年1月5日
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低視聴率だった第73回NHK紅白歌合戦 橋本環奈だけが株を上げたか
1部・2部ともに低視聴率で、瞬間最高視聴率も2年連続で40％の大台に届かず
デイリー新潮
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山里亮太「橋本環奈ってすげぇな」紅白歌合戦の司会っぷりを称賛
「初めてで、あの年齢で、あの上手さ」「橋本環奈ってすげぇなって」と称賛
ナリナリドットコム
2023年1月4日
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「紅白」瞬間最高視聴率39.5％ 大トリ・福山雅治の歌唱時、40％大台割れ
大トリで福山雅治が「桜坂」を歌い終えるあたりの時間帯だったという
スポニチアネックス
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有吉弘行が紅白のオフショットを公開「櫻井君が撮ってくれています」
「紅白まとめ。何枚か櫻井君が撮ってくれています」と写真を複数枚アップ
スポーツ報知
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平野紫耀が「5人で出る紅白は最後」と発言した背景に昨年末番組の炎上か
平野紫耀が「5人で出る紅白は最後になると思います」と発言
東スポWEB
2023年1月2日
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山里亮太、紅白で上島竜兵さん触れた有吉弘行に「すてきだなって」大感動
有吉弘行の「白い雲のように」の歌唱に、「すてきだなって」と大感動
日刊スポーツ
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長友佑都と日向坂46影山優佳が紅白舞台裏で対面「感無量」とネット反響
舞台裏で日向坂46・影山優佳と対面したことをFC東京公式Twitterが紹介した
THE ANSWER
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NHK紅白歌合戦の平均視聴率は35.3％ 過去2番目の低さ
トリを含むヤマ場の第2部の関東地区平均視聴率は35.3％だった
共同通信
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橋本環奈の紅白初司会に相次ぐ絶賛の声…今後の活躍の場を広げた進行力
アナウンサー顔負けの仕切りで乗り切り、SNSには絶賛の声が相次いでいる
日刊ゲンダイDIGITAL
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28年ぶりの紅白で見せつけた存在感 篠原涼子に賛辞「美しく歌声も響いた」
長年の女優経験で身につけた存在感や「色気」に圧倒された、と筆者
スポーツ報知
2023年1月1日
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紅白に出場したTWICE、衣装が賛否「露出多すぎ」などの声
ミニ丈ボトムスで美脚を強調したものや胸元を大きく開けた衣装が話題に
J-CASTニュース
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紅白でまさかのテロップミス 長友と森保監督の紹介が逆…視聴者爆笑
森保一監督と長友佑都が並んだ場面でテロップが表示されたが、名前が逆に
J-CASTニュース
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長友佑都、大泉洋とブラボー共演して「ブラ友」に「もはやブラザー」
司会を務めた大泉洋と「ブラボー共演してブラ友になりました」と報告
THE ANSWER