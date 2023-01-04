昨年大みそかの「第73回NHK紅白歌合戦」（後7・20〜11・45）の瞬間世帯最高視聴率は39・5％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが4日、分かった。昨年に続き、瞬間最高でも40％の大台には届かなかった。同数字は第2部（後半）の午後11時39分に記録したもので、大トリで福山雅治が「桜坂」を歌い終えるあたりの時間帯だった。。第1部（前半）では午後8時49分に記録した35・2％が最高。こちらは、坂本冬美「お祭りマン