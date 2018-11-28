勝谷誠彦さん死去
2018年11月28日、コラムニストの勝谷誠彦さんが57歳で亡くなった。
2018年11月29日
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勝谷誠彦さんの弟が告別式でしみじみ「中学生から飲んでいたはず」
「お酒は中学生のころから飲んでいたはず」と、弟の友宏さんが取材で告白
スポーツ報知
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辛坊治郎氏が勝谷誠彦さん訃報にコメント「全力で生き切った」
テレビ番組で共演していた辛坊治郎氏は、「稀有な存在感の人でした」と回想
スポーツ報知
2018年11月28日
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「かっちゃんパパが…」ももクロ高城れにら、勝谷誠彦さん通夜で涙
玉井詩織と高城れには同日の通夜に参列し、故人との思い出を涙ながらに回顧
デイリースポーツ
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文藝春秋で働いていた勝谷誠彦さん 恐るべき新人だったと評価
文藝春秋でともに編集者として働いたノンフィクション作家が死を悼み回顧
文春オンライン
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勝谷誠彦さんの訃報に宮崎哲弥氏が悼む 「自死に近い死だったと思う」
8月にアルコール性肝炎で入院していたことに、評論家の宮崎哲弥氏が言及
デイリースポーツ
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加藤浩次が語る勝谷誠彦氏の印象「スタジオでテリーさんと口論も」
加藤浩次は勝谷氏について、忖度せずハッキリ言うところが印象的だと回想
スポーツ報知
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夏目三久が急逝した勝谷誠彦さんの思い出語る「ガハハと笑い…」
交流があったという夏目三久は勝谷さんとの思い出を回想
スポニチアネックス
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勝谷誠彦さんが死去 「とくダネ」でデーブ・スペクター悼む
デーブ・スペクターは、「異色な論客で頭がいい」と生前の勝谷さんを回想
スポーツ報知
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コラムニスト勝谷誠彦さん死去 8月にはアルコール性の劇症肝炎と診断
8月にはアルコール性の劇症肝炎と診断され、緊急入院
スポニチアネックス