センバツ2018
『センバツ2018』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年4月7日
2018年4月5日
2018年4月4日
2018年4月3日
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大阪桐蔭が延長12回にサヨナラ勝利 36年ぶり史上3校目の連覇に王手
延長12回、2死一塁の場面で4番・藤原恭大が適時二塁打を放ちサヨナラ勝利
スポニチアネックス
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智弁和歌山が延長の末、東海大相模に勝利 24年ぶりの優勝に王手
延長の末、壮絶な打撃戦を制し、1994年以来24年ぶりの優勝に王手をかけた
スポニチアネックス
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選抜で高い評価を受けた選手は？プロ球団のスカウトたちの見解
「大物はいない」との見解の中、大阪桐蔭の藤原恭大と根尾昂が評価を集めた
Sportiva
2018年4月1日
2018年3月31日
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彦根東の増居翔太が9回まで無安打投球も…花巻東が劇的サヨナラ
彦根東のエース増居翔太は9回まで無安打投球も10回に涙
スポニチアネックス
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選抜高校野球 NHK小野塚康之アナへの絶賛ツイートが続出
「ハイテンション実況」でおなじみの小野アナに、絶賛コメントで沸くネット
デイリースポーツ