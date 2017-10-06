茨城県のアパートで6人死亡

茨城県日立市の県営アパートで起きた火災で、「刺して火をつけた」とこの部屋に住む男が県警に出頭し、殺人容疑で緊急逮捕された。

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2021年5月31日

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2018年2月7日

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