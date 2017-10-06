茨城県日立市の県営アパートで起きた火災で、「刺して火をつけた」とこの部屋に住む男が県警に出頭し、殺人容疑で緊急逮捕された。
裁判所は殺意や刑事責任能力を認め、36歳の被告に極刑を言い渡した
読売新聞オンライン
裁判員裁判の論告求刑公判が17日に水戸地裁であり、検察側は死刑を求刑した
15日の被告人質問で、殺害した記憶について「全くない」と述べた
FNNプライムオンライン
被告は逮捕後に持病で倒れて心肺停止状態に陥り、記憶が欠如したと主張
デイリー新潮
弁護側は「事件当時の記憶がなくなっている」として公判を停止するよう要求
共同通信
水戸地検は約3カ月半にわたり精神状態を鑑定し、23日に殺人などの罪で起訴
日テレNEWS NNN
「自分だけ死のうか、みんななくしちゃおうか」と考えていたという
文春オンライン
捜査関係者への取材で、子どもの殺害を認めた父親の供述内容が判明した
容疑者には「DV癖」があったらしいと、地元マスコミ関係者が語っている
日刊ゲンダイDIGITAL
死亡した幼い子どもたちの父親を名乗る男が出頭し、緊急逮捕された
焼け跡から6人が見つかり、全員の死亡が確認された
警察が現場を確認したところ、焼け跡から複数の遺体が見つかった