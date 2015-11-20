北の湖理事長死去

日本相撲協会理事長で北の湖親方の小畑敏満さんが、2015年11月20日、直腸がんによる多臓器不全のため死去した。62歳だった。

2016年1月24日

2015年11月27日

2015年11月25日

2015年11月22日

2015年11月21日

2015年11月20日