北の湖理事長死去
日本相撲協会理事長で北の湖親方の小畑敏満さんが、2015年11月20日、直腸がんによる多臓器不全のため死去した。62歳だった。
2016年1月24日
2015年11月27日
2015年11月25日
2015年11月22日
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北の湖理事長が死去 「裏金顧問」がやりたい放題の現体制は変わるか
業者から500万円の裏金を受け取る動画が出回ったこともある人物
日刊ゲンダイDIGITAL
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北の湖理事長が多臓器不全のため死去 昭和の大横綱の「壮絶な最期」
亡くなる直前、周囲からは病院で療養することを勧められていたという
東スポWEB
2015年11月21日
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北の湖理事長の死去 夜中に痛みで叫ぶこともあったと大露羅が語る
ここ数年は体調が万全でなく、夜中に痛みで叫んでいたこともあったという
スポーツ報知
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北の湖理事長の死を白鵬が悼む 「猫だまし」の批判は「愛のムチ」
猫だましを批判されたことについては「愛のムチだったと思う」と話した
スポーツ報知
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北の湖理事長の死去 貴乃花親方「遺志を引き継ぐ」と誓う
貴乃花親方は、遺志を引き継ぎ完全なる仕事を構築する役目があると語った
スポニチアネックス