東洋ゴム工業の子会社が、性能不足の免震ゴムを製造していた問題
鉄道の振動を軽減するゴム製品などでも性能数値を改ざんしていたと発表した
日テレNEWS NNN
新たに学校など90棟で基準に満たないゴムが使われていたことが分かった
問題発覚から1ヶ月も経たず「安全宣言」を出した国交省の事情を筆者が指摘
現代ビジネス
国土交通省は31日、震度6強〜7程度の地震でも倒壊の恐れはないと発表した
読売新聞オンライン
改ざんした元課長代理は、一人で免震ゴムの開発担当を務めていたという
日刊ゲンダイDIGITAL
05年の耐震偽装問題では住民らが結束し、国を動かした過去がある
後任の社員も、性能テストでの係数を操作し、基準値に収まるようにしていた
免震ゴムの偽装をされていた施設の約半数が、全面交換を求めている
21日、担当交代後も同じ手法で「性能偽装」が続いていたことが分かった
全国18都府県にある庁舎やマンションなど55棟で、偽装ゴムが使われていた
納期をせかされ、課長代理が焦ってデータを改ざんした可能性があるという
免震ゴムが使われている全国計55棟のうち、11府県18棟の具体名が判明
長野市で建設中の市役所新庁舎にも、この装置が使われていることが判明
相談窓口への問い合わせ件数が、15日までの2日間で1430件に上った