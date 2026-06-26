大雨・台風等の影響で、県内の鉄道などに影響がでています。【ＪＲ】・徳島線徳島駅～阿波池田駅26日終日運休・牟岐線阿南駅～阿波海南駅26日終日運休【徳島バス】・広島線26日終日運休・岡山線26日終日運休（26日13：00時点）