高岡市の商業施設できょう、クマの緊急銃猟を想定した訓練が行われました。市村綾菜記者「訓練は、クマが商業施設の1階に侵入したという想定で行われています」イオンモール高岡で行われた、初めての緊急銃猟訓練には、市の担当職員や捕獲隊、警察など63人が参加しました。まず、客や従業員を避難させたうえで、エスカレーターの乗降口に買い物カートを並べて即席のバリケードを設けて、捕獲方法を