「あまみグループ、ホールディングス」代表を務める林孝太郎さん高校野球の名門校を中退、大学での挫折、所属リーグの消滅……。幾多の壁にぶつかりながらも、決して腐ることなく泥臭くグラウンドに立ち続けた。元独立リーガーで、現在は全国で9店舗の整骨院や福祉事業を展開する「あまみグループ、ホールディングス」の代表・林孝太郎さん。野球が繋いでくれた“縁”を大切にしながら、恩返しの日々を過ごしている。林さんは