去年発覚した大分市の官製談合事件で部落解放同盟との不適切な関係が明らかになったことについて、共産党県委員会が県に対し関係排除に向けた取り組みを要望しました。 【写真を見る】大分市官製談合事件から1年共産党県委員会が県に改善要望 要望書を提出したのは共産党県委員会の林田澄孝委員長ら3人です。 林田委員長は、去年発覚した大分市の官製談合事件から1年以上が経過する中、部落解放同盟との関係を排除する県の取