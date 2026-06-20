今回は、義母の嫌味を一発で黙らせたエピソードを紹介します。嫌味ばかり言う義母に…「今は専業主婦ですが、会社員時代はかなり稼いでいて、貯金も結構あります。あるときマイホームを買うことになりましたが、マイホームの費用の7割は私の貯金から負担することに。そんなある日、親戚の集まりで、夫の叔父が『まだ若いのに家を買うなんてすごいな』と言ってきたんです。すると、すかさず義母は『マイホームを買えるのは息子のお