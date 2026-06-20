生成AIの台頭と、加速する市場の熱狂 OBSラジオ番組「加藤秀樹が語る、日本の未来構想」にて、構想日本の加藤秀樹代表が、今ブームのようになっているAI（人工知能）の本質や問題点、そして未来への提言について語った。 【写真を見る】AIは本当に人間を超えるのか？ 過去データしか見ない「3つの限界」vs「人間の思考」 イーロン・マスク氏率いる「スペースX」が上場し、12兆円もの巨額資金を集めたニ