韓国発の人気スキンケアブランドVT COSMETICSから、日本限定の「お米トーンアップクリーム」と「お米ボディトーンアップクリーム」が登場します。お米由来成分とナイアシンアミドを配合し、自然なトーンアップ感とうるおいを両立したアイテムです。メイク前のベースやボディケアに取り入れやすく、毎日の美容習慣をより快適にサポート。2026年7月1日より順次、全国のドン・キホー