グミラバーが気になるグミをご紹介中の「#グミ偏愛レポ」。今回ご紹介するのはローソン新発売の「グミ学 ウマイパウダーの定理」です。カンロによるグミのおいしさを研究するシリーズの第3弾となる今回のテーマは、パウダー！ジャリジャリ、しゃりしゃり、サワー系、つぶつぶ系……たしかにグミのパウダーって本当に様々だけど、同じ味のグミでどんな違いが出るのか真剣に考えたことってないかも……!?【パッケージのクセが強いぞ