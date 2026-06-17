グーグルが「Google Pixel 10a」の日本限定カラーモデルを発売した。主に知的障害のある作家のアートをさまざまなプロダクトに展開するヘラルボニーとの協働は、均質化したテクノロジーの先にあるもうひとつの進化の軸を提示している。