板野町議会は6月16日に一般質問が行われ、町のごみ処理事業をめぐる業者選定の見積りの妥当性について、論戦が交わされました。板野町や阿波市などで作る「中央広域環境施設組合」は、新たなごみ処理施設が完成するまでの間、収集したごみをトラックに積み替え、山口県の業者に運搬して処理しています。16日の町議会で、三原大輔議員は、この運搬費用について「異様に高額だ」と指摘。組合が入札前に業者から取得した見積りの妥当