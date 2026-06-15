レスキューロボットコンテスト、略して「レスコン」をご存じでしょうか？災害救助を題材にしたロボットコンテストに挑戦する、徳島大学のチームを紹介します。山本記者の報告です。なお、VTR冒頭地震や津波の映像が流れます。 ❝1995年 阪神・淡路大震災❞「午後2時48分です。非常に大きな揺れがありました」 ❝2011年 東日本大震災❞「高台にある住宅街が崩れています、地面ごとず