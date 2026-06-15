マクドナルドは、FIFAワールドカップ2026オフィシャルスポンサー兼オフィシャルレストランとして、FIFAワールドカップ2026開催を記念した日本オリジナル商品「VIVA！ワールドマック」を期間限定で販売する。【写真】サッカーボールに見立てた特製バンズが目を引く！「ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー(単品580円〜/バリューセット880円〜)」FIFAワールドカップ2026を記念した新商品「VIVA！ワールドマック