W杯2026開催記念！マクドナルド新商品「VIVA！ワールドマック」全8種が6月17日から期間限定販売。世界のレジェンド選手がプリントされた限定グッズも登場！
マクドナルドは、FIFAワールドカップ2026オフィシャルスポンサー兼オフィシャルレストランとして、FIFAワールドカップ2026開催を記念した日本オリジナル商品「VIVA！ワールドマック」を期間限定で販売する。
【写真】サッカーボールに見立てた特製バンズが目を引く！「ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー(単品580円〜/バリューセット880円〜)」
本大会が開催される北中米をイメージした「ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」「メキシカンタコスチーズチキン」「アボカドマヨチーズシュリンプ」、夜マック(R)限定の「ザク切りポテト&倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」、朝マック(R)限定の「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」、そして「シャカシャカポテト(R) ガーリックステーキ味」「マックフィズ(R)/マックフロート(R) ブルーエナジー」の全8種類を、2026年6月17日(水)から期間限定で全国のマクドナルド店舗にて販売する。
■商品詳細
「VIVA！ワールドマック」は、本大会が開催される北中米各国をイメージして開発した商品。サッカーボールのような見た目の特製バンズのバーガーとサイドメニューの新商品全8種類で展開する。
販売エリア：全国のマクドナルド店舗(一部除く)
※デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なる場合がある。詳細は公式アプリのモバイルオーダー・マックデリバリーサービス内を要確認
※バリューセットは、サイドメニュー(マックフライポテト(R)Mサイズ、チキンマックナゲット(R)5ピース、サイドサラダ、えだまめコーンのいずれか1つ)、ドリンクMサイズ(またはマックシェイク(R)Sサイズ、ミニッツメイド オレンジSサイズ、ミニッツメイド アップル、ミルクのいずれか1つ)付き
■ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー
つなぎを使っていない厚みのある100%ビーフパティに、外はカリッと中はホクホクのザク切りポテトパティを重ねたひと品。3種のスパイスと3種類の調理法のガーリックを使用したソース、クリームチーズのコクが特徴のアイオリソースを合わせ、コーングリッツをトッピングしたサッカーボールに見立てた特製バンズでサンドしている。ガーリックの旨みにスパイスのキレ、クリーミーなアイオリソースのやみつきになる味わいが、肉厚ビーフとポテトパティと相性抜群のボリューミーな構成だ。
・店頭価格：単品580円〜/バリューセット880円〜
・販売期間：6月17日(水)〜7月下旬(予定)
・販売時間：10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌4時59分まで)
■メキシカンタコスチーズチキン
ボリュームたっぷりのムネ肉を使ったチキンパティに、メキシカンタコスフィリング、シャキシャキのレタス、コクのあるチェダーチーズ、さわやかな甘さのスイートレモンソースを合わせたひと品。トマトペーストとオニオン、ガーリックをベースに肉の旨みとスパイス、さわやかなアクセントとしてハラペーニョを効かせたメキシカンタコスフィリングのピリ辛でメキシカンな味わいがクセになる。※辛味が苦手な人は注意
・店頭価格：単品490円〜/バリューセット790円〜
・販売期間：6月17日(水)〜7月下旬(予定)
・販売時間：10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌4時59分まで)
■アボカドマヨチーズシュリンプ
ザクザクの衣とぷりぷりのえびの食感が特徴のえびカツに、アボカドのペーストを使用しレモン果汁とスパイスでさわやかな味わいに仕上げたワカモレマヨソースと、シャキシャキのレタス、コクのあるチェダーチーズを合わせ特製バンズでサンド。ワカモレマヨソースのまろやかさとスパイスの味わいが、えびカツのおいしさを引き立てる。※ワカモレマヨソースを使用
・店頭価格：単品490円〜/バリューセット790円〜
・販売期間：6月17日(水)〜7月下旬(予定)
・販売時間：10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌4時59分まで)
■ザク切りポテト&倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー【夜マック限定・17時から】
17時から限定で販売する夜マック専用商品。つなぎを使っていない厚みのある100%ビーフパティ2枚に、外はカリッと中はホクホクのザク切りポテトパティを重ねている。3種のスパイスと3種類の調理法のガーリックを使用したソースと、クリームチーズのコクが特徴のアイオリソースをトッピング。ガーリックの旨みにスパイスのキレ、クリーミーなアイオリソースのやみつきになる味わいが、肉厚ビーフとポテトパティと絡み合うボリューミーなひと品。
・店頭価格：単品840円〜/バリューセット1140円〜
・販売期間：6月17日(水)〜7月下旬(予定)
・販売時間：17時〜閉店まで(24時間営業店舗では翌4時59分まで)
■メキシカンタコスチーズチキンマフィン【朝マック限定】
サクサク衣のムネ肉を使ったチキンパティに、タコスフィリング、シャキシャキのレタス、コクのあるチェダーチーズ、さわやかな甘さのスイートレモンソースを焼き立てのイングリッシュマフィンでサンドした朝マック限定商品。トマトペーストとオニオン、ガーリックをベースに肉の旨みとスパイス、アクセントにさわやかなハラペーニョを効かせている。タコスミートフィリングの、ピリ辛でメキシカンな味わいがクセになる満足感のあるひと品。
・店頭価格：単品410円〜/朝マックバリューセット610円〜(※3) / コンビ470円〜(※4)
・販売期間：6月17日(水)〜7月下旬(予定)
・販売時間：開店〜10時30分まで(24時間営業店舗では5時から)
(※3)朝マックバリューセットは、サイドメニュー(ハッシュポテトまたはホットアップルパイ)、ドリンクMサイズ(またはミニッツメイド オレンジSサイズ、ミニッツメイド アップル、ミルクのいずれか1つ)付き
(※4)朝マックコンビはドリンクSサイズ付き
■シャカシャカポテト ガーリックステーキ味
「マックフライポテト」をいつもと違う味で楽しめる期間限定商品「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」。豪快なガーリックステーキのような、ガツンとしたガーリックの風味と、ビーフの旨みがたっぷり感じられるあと引くおいしさが特徴。外はカリッと中はホクホクのマックフライポテトにふりかけて「シャカシャカ」して楽しめる。
・店頭価格：ポテト単品価格+50円〜/バリューセット価格+50円〜(※5)
・販売期間：6月17日(水)〜7月下旬(予定)
・販売時間：10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌4時59分まで)
(※5)バリューセットに+50円〜の追加で、サイドメニュー「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」を選択できる
■マックフィズ ブルーエナジー/マックフロート ブルーエナジー
いずれも期間限定の新商品。りんご果汁(1%)を使用した爽快感あふれる炭酸エナジードリンクで、3種類のアミノ酸(アルギニン・グリシン・アラニン)を配合している。鮮やかなブルーの色合いが特徴で、バーガーとの相性もよい。マックフロート ブルーエナジーは、同じ炭酸エナジードリンクになめらかでコクのあるソフトクリームをトッピングしたデザートドリンクとなっている。
マックフィズ ブルーエナジー
・店頭価格：単品300円〜/バリューセット価格+50円(※6)
・販売期間：6月17日(水)〜7月下旬(予定)
・販売時間：開店〜閉店まで(終日)
マックフロート ブルーエナジー
・店頭価格：単品380円〜/バリューセット価格+70円(※6)
・販売期間：6月17日(水)〜7月下旬(予定)
・販売時間：10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌4時59分まで)
(※6)バリューセットに+50円の追加で「マックフィズ ブルーエナジー」、+70円の追加で「マックフロート ブルーエナジー」を選択できる
■FIFAワールドカップ26セットについて
世界の“レジェンド”選手とグリマスのデザインが描かれた6種類のオリジナルカップ「ワールドレジェンドカップ」から1つがセットになった「FIFAワールドカップ26セット」が登場する。
対象商品は「ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」「メキシカンタコスチーズチキン」「アボカドマヨチーズシュリンプ」の各セット。
・店頭価格：バリューセット+590円の価格。1グループ1会計6個まで
・販売期間：6月17日(水)〜7月下旬(予定)※カップがなくなり次第終了
・販売時間：10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌4時59分まで)
※夜マック限定セットのみ17時〜閉店まで(24時間営業店舗では翌4時59分まで)
FIFA ワールドカップ 26 とのコラボレーションを記念し、「VIVA！ワールドマック」バーガー各商品はオリジナルラップで提供するほか、テイクアウトやマックデリバリーの商品もオリジナルバッグで提供する。FIFAワールドカップ26セットもオリジナルラップ・オリジナルバッグに対応している。
※カップは「FIFAワールドカップ26セット」のみでの販売。単品での販売はなく、デザインは選択不可
※オリジナルラップ・オリジナルバッグは数量限定でなくなり次第終了
■「Myマクドナルド リワード」限定！今だけFIFA公認コラボグッズが抽選で手に入る
「Myマクドナルド リワード」は、マクドナルド公式アプリを通じて「モバイルオーダー」または「マックデリバリー(R)サービス」で商品を購入するたびに、10円ごとに1ポイントが付与されるリワード(特典)プログラム。貯めたポイントは、割引・無料クーポンやオリジナルのデジタルコンテンツ・グッズなど、多彩なリワードに交換できる。
今回、FIFAワールドカップ 26 とのコラボレーションを記念したFIFA公認の公式コラボグッズが登場する。限定グッズは「Myマクドナルド リワード」の250ポイントで抽選に応募でき、「ミニサッカーボール」「トートバッグ」「ピンズセット」の3種類が対象。
※ポイントは1年間有効
※リワードの内容は変更になる場合あり
※各グッズの申し込み期間は異なる。詳細は公式アプリ内を確認
世界の熱狂がバーガーになった期間限定の味は7月下旬まで。ガーリックの旨みからメキシカンのピリ辛まで、昼も夜も彩る「VIVA！ワールドマック」を試してみて。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】サッカーボールに見立てた特製バンズが目を引く！「ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー(単品580円〜/バリューセット880円〜)」
本大会が開催される北中米をイメージした「ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」「メキシカンタコスチーズチキン」「アボカドマヨチーズシュリンプ」、夜マック(R)限定の「ザク切りポテト&倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」、朝マック(R)限定の「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」、そして「シャカシャカポテト(R) ガーリックステーキ味」「マックフィズ(R)/マックフロート(R) ブルーエナジー」の全8種類を、2026年6月17日(水)から期間限定で全国のマクドナルド店舗にて販売する。
「VIVA！ワールドマック」は、本大会が開催される北中米各国をイメージして開発した商品。サッカーボールのような見た目の特製バンズのバーガーとサイドメニューの新商品全8種類で展開する。
販売エリア：全国のマクドナルド店舗(一部除く)
※デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なる場合がある。詳細は公式アプリのモバイルオーダー・マックデリバリーサービス内を要確認
※バリューセットは、サイドメニュー(マックフライポテト(R)Mサイズ、チキンマックナゲット(R)5ピース、サイドサラダ、えだまめコーンのいずれか1つ)、ドリンクMサイズ(またはマックシェイク(R)Sサイズ、ミニッツメイド オレンジSサイズ、ミニッツメイド アップル、ミルクのいずれか1つ)付き
■ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー
つなぎを使っていない厚みのある100%ビーフパティに、外はカリッと中はホクホクのザク切りポテトパティを重ねたひと品。3種のスパイスと3種類の調理法のガーリックを使用したソース、クリームチーズのコクが特徴のアイオリソースを合わせ、コーングリッツをトッピングしたサッカーボールに見立てた特製バンズでサンドしている。ガーリックの旨みにスパイスのキレ、クリーミーなアイオリソースのやみつきになる味わいが、肉厚ビーフとポテトパティと相性抜群のボリューミーな構成だ。
・店頭価格：単品580円〜/バリューセット880円〜
・販売期間：6月17日(水)〜7月下旬(予定)
・販売時間：10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌4時59分まで)
■メキシカンタコスチーズチキン
ボリュームたっぷりのムネ肉を使ったチキンパティに、メキシカンタコスフィリング、シャキシャキのレタス、コクのあるチェダーチーズ、さわやかな甘さのスイートレモンソースを合わせたひと品。トマトペーストとオニオン、ガーリックをベースに肉の旨みとスパイス、さわやかなアクセントとしてハラペーニョを効かせたメキシカンタコスフィリングのピリ辛でメキシカンな味わいがクセになる。※辛味が苦手な人は注意
・店頭価格：単品490円〜/バリューセット790円〜
・販売期間：6月17日(水)〜7月下旬(予定)
・販売時間：10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌4時59分まで)
■アボカドマヨチーズシュリンプ
ザクザクの衣とぷりぷりのえびの食感が特徴のえびカツに、アボカドのペーストを使用しレモン果汁とスパイスでさわやかな味わいに仕上げたワカモレマヨソースと、シャキシャキのレタス、コクのあるチェダーチーズを合わせ特製バンズでサンド。ワカモレマヨソースのまろやかさとスパイスの味わいが、えびカツのおいしさを引き立てる。※ワカモレマヨソースを使用
・店頭価格：単品490円〜/バリューセット790円〜
・販売期間：6月17日(水)〜7月下旬(予定)
・販売時間：10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌4時59分まで)
■ザク切りポテト&倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー【夜マック限定・17時から】
17時から限定で販売する夜マック専用商品。つなぎを使っていない厚みのある100%ビーフパティ2枚に、外はカリッと中はホクホクのザク切りポテトパティを重ねている。3種のスパイスと3種類の調理法のガーリックを使用したソースと、クリームチーズのコクが特徴のアイオリソースをトッピング。ガーリックの旨みにスパイスのキレ、クリーミーなアイオリソースのやみつきになる味わいが、肉厚ビーフとポテトパティと絡み合うボリューミーなひと品。
・店頭価格：単品840円〜/バリューセット1140円〜
・販売期間：6月17日(水)〜7月下旬(予定)
・販売時間：17時〜閉店まで(24時間営業店舗では翌4時59分まで)
■メキシカンタコスチーズチキンマフィン【朝マック限定】
サクサク衣のムネ肉を使ったチキンパティに、タコスフィリング、シャキシャキのレタス、コクのあるチェダーチーズ、さわやかな甘さのスイートレモンソースを焼き立てのイングリッシュマフィンでサンドした朝マック限定商品。トマトペーストとオニオン、ガーリックをベースに肉の旨みとスパイス、アクセントにさわやかなハラペーニョを効かせている。タコスミートフィリングの、ピリ辛でメキシカンな味わいがクセになる満足感のあるひと品。
・店頭価格：単品410円〜/朝マックバリューセット610円〜(※3) / コンビ470円〜(※4)
・販売期間：6月17日(水)〜7月下旬(予定)
・販売時間：開店〜10時30分まで(24時間営業店舗では5時から)
(※3)朝マックバリューセットは、サイドメニュー(ハッシュポテトまたはホットアップルパイ)、ドリンクMサイズ(またはミニッツメイド オレンジSサイズ、ミニッツメイド アップル、ミルクのいずれか1つ)付き
(※4)朝マックコンビはドリンクSサイズ付き
■シャカシャカポテト ガーリックステーキ味
「マックフライポテト」をいつもと違う味で楽しめる期間限定商品「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」。豪快なガーリックステーキのような、ガツンとしたガーリックの風味と、ビーフの旨みがたっぷり感じられるあと引くおいしさが特徴。外はカリッと中はホクホクのマックフライポテトにふりかけて「シャカシャカ」して楽しめる。
・店頭価格：ポテト単品価格+50円〜/バリューセット価格+50円〜(※5)
・販売期間：6月17日(水)〜7月下旬(予定)
・販売時間：10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌4時59分まで)
(※5)バリューセットに+50円〜の追加で、サイドメニュー「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」を選択できる
■マックフィズ ブルーエナジー/マックフロート ブルーエナジー
いずれも期間限定の新商品。りんご果汁(1%)を使用した爽快感あふれる炭酸エナジードリンクで、3種類のアミノ酸(アルギニン・グリシン・アラニン)を配合している。鮮やかなブルーの色合いが特徴で、バーガーとの相性もよい。マックフロート ブルーエナジーは、同じ炭酸エナジードリンクになめらかでコクのあるソフトクリームをトッピングしたデザートドリンクとなっている。
マックフィズ ブルーエナジー
・店頭価格：単品300円〜/バリューセット価格+50円(※6)
・販売期間：6月17日(水)〜7月下旬(予定)
・販売時間：開店〜閉店まで(終日)
マックフロート ブルーエナジー
・店頭価格：単品380円〜/バリューセット価格+70円(※6)
・販売期間：6月17日(水)〜7月下旬(予定)
・販売時間：10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌4時59分まで)
(※6)バリューセットに+50円の追加で「マックフィズ ブルーエナジー」、+70円の追加で「マックフロート ブルーエナジー」を選択できる
■FIFAワールドカップ26セットについて
世界の“レジェンド”選手とグリマスのデザインが描かれた6種類のオリジナルカップ「ワールドレジェンドカップ」から1つがセットになった「FIFAワールドカップ26セット」が登場する。
対象商品は「ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」「メキシカンタコスチーズチキン」「アボカドマヨチーズシュリンプ」の各セット。
・店頭価格：バリューセット+590円の価格。1グループ1会計6個まで
・販売期間：6月17日(水)〜7月下旬(予定)※カップがなくなり次第終了
・販売時間：10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌4時59分まで)
※夜マック限定セットのみ17時〜閉店まで(24時間営業店舗では翌4時59分まで)
FIFA ワールドカップ 26 とのコラボレーションを記念し、「VIVA！ワールドマック」バーガー各商品はオリジナルラップで提供するほか、テイクアウトやマックデリバリーの商品もオリジナルバッグで提供する。FIFAワールドカップ26セットもオリジナルラップ・オリジナルバッグに対応している。
※カップは「FIFAワールドカップ26セット」のみでの販売。単品での販売はなく、デザインは選択不可
※オリジナルラップ・オリジナルバッグは数量限定でなくなり次第終了
■「Myマクドナルド リワード」限定！今だけFIFA公認コラボグッズが抽選で手に入る
「Myマクドナルド リワード」は、マクドナルド公式アプリを通じて「モバイルオーダー」または「マックデリバリー(R)サービス」で商品を購入するたびに、10円ごとに1ポイントが付与されるリワード(特典)プログラム。貯めたポイントは、割引・無料クーポンやオリジナルのデジタルコンテンツ・グッズなど、多彩なリワードに交換できる。
今回、FIFAワールドカップ 26 とのコラボレーションを記念したFIFA公認の公式コラボグッズが登場する。限定グッズは「Myマクドナルド リワード」の250ポイントで抽選に応募でき、「ミニサッカーボール」「トートバッグ」「ピンズセット」の3種類が対象。
※ポイントは1年間有効
※リワードの内容は変更になる場合あり
※各グッズの申し込み期間は異なる。詳細は公式アプリ内を確認
世界の熱狂がバーガーになった期間限定の味は7月下旬まで。ガーリックの旨みからメキシカンのピリ辛まで、昼も夜も彩る「VIVA！ワールドマック」を試してみて。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。