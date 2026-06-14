昨今、世間を騒がせているモバイルバッテリーの発火事故。日本だけの話ではなく、世界的に発生している模様です。じゃあ持ち歩くのをやめればいいのかというと、そういうわけにもいかないのが困りもの。なにせ今や、スマホがあればなんでもできる時代。スマホの電池切れだけは全力で回避したいわけです。では、どんなモバイルバッテリーを選べばいいのか。安全性が高く、かつ自分の使用状況に合ったモノがベストなわけです。そこで