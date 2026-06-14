全国的に梅雨入りをした地域が広まってきました。「無料 赤ちゃん名づけ」などを運営する「リクスタ」（千葉県市川市）が、「2026年梅雨にまつわる名前ランキングベスト30」を発表しました。【1〜30位】えー！虹彩、水織…ちょっと待って、なんて読むの？Number_i平野紫耀の「紫耀」は何位？衝撃のランキング結果を見る！ランキングは、「無料 赤ちゃん名づけ」ウェブ、アプリの名字データベースから、2025年5月1日〜202