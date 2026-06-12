学校とは本来、安心できる場所であるべき。ですが、悲しいことに学校で起きる問題は後を絶ちません。いじめ、授業の妨害、生徒による教師への嫌がらせ───。ときには、モンスターペアレントと化した保護者が教育現場を混乱させることもあります。こうした問題を解決するためには、いったいどうしたらいいと思う？毎週金曜は各配信サイトで観られるオススメ作品を紹介する日。今週もよく頑張った……週末はおうちでゴロゴロしなが