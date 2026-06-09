YouTubeチャンネル「SHO【Traveler】」が「【日本2位なのに誰も知らない村】かつて4,000人が暮らした村に宿泊…“消えた村”の現実がヤバすぎた」と題した動画を公開しました。動画では、人口300人台の小さな村である高知県大川村を訪れ、その深い歴史と現在も残る温かな暮らしを紹介しています。 大川村は、かつて白滝鉱山の繁栄で4,000人以上が暮らしていたものの、閉山や早明浦ダムの建設による旧中心部の水没を経て、現在は