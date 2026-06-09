帰省から戻って入った我が家はすでに警察の家宅捜索が終わっており、泥棒に荒らされたような有り様だった。【漫画】本編を読む夫が大麻所持で逮捕されるという衝撃的な出来事を描いたエッセイ漫画『出産から5ヶ月で夫が居なくなりました』。現在も連載が続く本作から、第17〜19話を紹介する。あわせて作者のReina(@Reina770)さんに、家宅捜索が入った当時の心境や、その後のことについて話を聞いた。■突然知らされた夫の逮捕『出