「大切なひとにも、自分にも。ギフトのある毎日を」をキーワードにしたセレクトショップ「BIRTHDAY BAR(バースデイバー)」から、スヌーピーのグラフィックがプリントされた2タイプのTシャツが登場。【写真】長め丈にも短め丈にもなるワザありTシャツ「BIRTHDAY BAR」から「PEANUTS」のコミックアートをプリントしたTシャツ2種が登場■ドローコードでシルエットが変えられるオーバーサイズT長め丈にも短め丈にもなるワザありTシャツ