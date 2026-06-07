「大切なひとにも、自分にも。ギフトのある毎日を」をキーワードにしたセレクトショップ「BIRTHDAY BAR(バースデイバー)」から、スヌーピーのグラフィックがプリントされた2タイプのTシャツが登場。

【写真】長め丈にも短め丈にもなるワザありTシャツ

「BIRTHDAY BAR」から「PEANUTS」のコミックアートをプリントしたTシャツ2種が登場


■ドローコードでシルエットが変えられるオーバーサイズT

長め丈にも短め丈にもなるワザありTシャツ！


「【PEANUTS ピーナッツ】Tシャツ リラックスデザイン」(各4950円)


リラックスムードあふれるオーバーサイズの「【PEANUTS ピーナッツ】Tシャツ リラックスデザイン」(各4950円)は、すそにドローコードがあしらわれたワザありデザイン！すそを絞ると丈感が変わり、シルエットや印象に変化があって着こなしの幅が広がる。カラーはホワイトとチャコールの2色で、カラーによりスヌーピーのアートも異なる。コミックの1コマをクローズアップした線画アートだから、カラーコーディネートしやすいのも魅力だ。

■定番のシルエットでどんなスタイルにも取り入れやすいレギュラーT

オーソドックスな定番のシルエット


「【PEANUTS ピーナッツ】Tシャツ レギュラーデザイン」(各3960円)


シンプルなボディが使われた「【PEANUTS ピーナッツ】Tシャツ レギュラーデザイン」(各3960円)は、ほどよくゆとりのあるシルエット。取り入れやすい定番の形だ。カラーはホワイトとブラックの2色。バックにはアニメ調に彩色されたスヌーピーのグラフィック、胸元にはロゴデザインがほどこされている。MとLの2サイズ展開だから、カップルでリンクコーデも可能！

以上のアイテムは、PALグループ公式ファッションサイト「PAL CLOSET」にて予約受付中。ぜひチェックしてみて。

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