スヌーピーのコミックアートをプリントした2つのシルエットのTシャツが「BIRTHDAY BAR」から登場
「大切なひとにも、自分にも。ギフトのある毎日を」をキーワードにしたセレクトショップ「BIRTHDAY BAR(バースデイバー)」から、スヌーピーのグラフィックがプリントされた2タイプのTシャツが登場。
【写真】長め丈にも短め丈にもなるワザありTシャツ
■ドローコードでシルエットが変えられるオーバーサイズT
リラックスムードあふれるオーバーサイズの「【PEANUTS ピーナッツ】Tシャツ リラックスデザイン」(各4950円)は、すそにドローコードがあしらわれたワザありデザイン！すそを絞ると丈感が変わり、シルエットや印象に変化があって着こなしの幅が広がる。カラーはホワイトとチャコールの2色で、カラーによりスヌーピーのアートも異なる。コミックの1コマをクローズアップした線画アートだから、カラーコーディネートしやすいのも魅力だ。
■定番のシルエットでどんなスタイルにも取り入れやすいレギュラーT
シンプルなボディが使われた「【PEANUTS ピーナッツ】Tシャツ レギュラーデザイン」(各3960円)は、ほどよくゆとりのあるシルエット。取り入れやすい定番の形だ。カラーはホワイトとブラックの2色。バックにはアニメ調に彩色されたスヌーピーのグラフィック、胸元にはロゴデザインがほどこされている。MとLの2サイズ展開だから、カップルでリンクコーデも可能！
以上のアイテムは、PALグループ公式ファッションサイト「PAL CLOSET」にて予約受付中。ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【写真】長め丈にも短め丈にもなるワザありTシャツ
■ドローコードでシルエットが変えられるオーバーサイズT
リラックスムードあふれるオーバーサイズの「【PEANUTS ピーナッツ】Tシャツ リラックスデザイン」(各4950円)は、すそにドローコードがあしらわれたワザありデザイン！すそを絞ると丈感が変わり、シルエットや印象に変化があって着こなしの幅が広がる。カラーはホワイトとチャコールの2色で、カラーによりスヌーピーのアートも異なる。コミックの1コマをクローズアップした線画アートだから、カラーコーディネートしやすいのも魅力だ。
■定番のシルエットでどんなスタイルにも取り入れやすいレギュラーT
シンプルなボディが使われた「【PEANUTS ピーナッツ】Tシャツ レギュラーデザイン」(各3960円)は、ほどよくゆとりのあるシルエット。取り入れやすい定番の形だ。カラーはホワイトとブラックの2色。バックにはアニメ調に彩色されたスヌーピーのグラフィック、胸元にはロゴデザインがほどこされている。MとLの2サイズ展開だから、カップルでリンクコーデも可能！
以上のアイテムは、PALグループ公式ファッションサイト「PAL CLOSET」にて予約受付中。ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC