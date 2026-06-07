楽ではない。【漫画】本編を読む人員がギリギリなので休憩も少ないスーパーのレジ。であるにも関わらず、「涼しい場所で立ってるだけ」とお客さんに言われてしまう、狸谷( @akatsuki405)さんの人気シリーズ「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より「楽ではない。」をお届けしよう。■「じゃあ一緒に働いてみます？」作者が思わず感じた本音楽ではない。1楽ではない。2真夏の炎天下からスーパーへ入ると、ひんやり涼しい