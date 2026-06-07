松坂屋上野店で、ピーターラビット(TM)の巡回型イベント「ピーターラビット(TM)イロドリマーケット」の作者生誕160周年特別版が、2026年6月11日(木)から6月22日(月)まで開催される。特別版としては全国初の開催で、今回は上野エリアの象徴であるパンダをモチーフにした、描き起こしのオリジナルアートが登場する。会場は6階催事場で、入場無料。【画像】上野デザイン！パンダを抱っこしたピーターのオリジナルアートを見るピーター