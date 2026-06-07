「ピーターラビット(TM)イロドリマーケット」160周年特別版が松坂屋上野店で全国初開催！特別デザインのピーター＆パンダグッズが登場するほか上野駅周辺でデジタルスタンプラリーも
松坂屋上野店で、ピーターラビット(TM)の巡回型イベント「ピーターラビット(TM)イロドリマーケット」の作者生誕160周年特別版が、2026年6月11日(木)から6月22日(月)まで開催される。特別版としては全国初の開催で、今回は上野エリアの象徴であるパンダをモチーフにした、描き起こしのオリジナルアートが登場する。会場は6階催事場で、入場無料。
【画像】上野デザイン！パンダを抱っこしたピーターのオリジナルアートを見る
■上野オリジナルデザイン！ピーターとパンダのオリジナルアート
今回の最大の見どころが、上野エリアのために新しく描き起こされたオリジナルアート。上野の象徴であるパンダを、ピーターがぎゅっと抱きかかえたもの、2匹で並んで頬杖をついたもの、お互いに寄り添ってほっとひと息ついたもの。どれもピーターラビットの世界観になじむやわらかなタッチで描かれており、会場のメインビジュアルや限定グッズ、特典に使われている。
■会場でしか買えない限定グッズも！
会場には、イベント限定品をはじめ約800点ものグッズが大集合する。なかでもチェックしておきたいのが、オリジナルアートを使った「ピーター＆パンダスペシャルデザイン」シリーズだ。
ふわっとした肌ざわりの「シェニールタオルハンカチ」(約タテ25×ヨコ25センチ、1980円)は、パンダとピーターが寄り添う姿が織り込まれた一枚。「リサイクルクリーニングクロス」(約タテ15×ヨコ15センチ、605円)は、メガネやスマホの画面をやさしく拭けて、毎日のバッグに忍ばせておきたい。手に取りやすい「クリアステッカー」(363円)もある。
定番の人気アイテムもそろう。約70センチ四方の「撥水ふろしき」(2640円)は、急な雨のバッグカバーや自転車の荷物よけにも使える実用派。読書好きにうれしい「メタルブックマーク」(1595円)や、ピーターと従兄のベンジャミンの「刺しゅうブローチ」(各935円)、ほうじ茶ティーバッグが付いた「お茶とクリップセット」(各972円)など、自分用にもギフトにも選びたくなるものばかりだ。
■購入者ノベルティとスタンプラリー特典をW取り
会期中、会場で1会計5000円以上買い物をすると、各日先着50名に「オリジナル巾着」が、さらに1万円以上の購入で先着300名に「オリジナルクリアボトル」がプレゼントされる。どちらも非売品なので、まとめ買いを考えているなら早めの時間に足を運びたい。
さらに、松坂屋上野店で開催中のパンダスタンプラリーとコラボした特典も。店内5カ所(1階案内所前、2階ネイルズユニークUS横、5階エレベーター前、8階文具売場横、6階催事場内)に設置された5種類のスタンプを集めて、会場で商品を1点以上購入、大丸・松坂屋アプリのクーポンを提示すると、先着1000名に「オリジナルステッカー」を1枚プレゼント。お買い物のついでに、館内を宝探し気分でぐるりと回ってみよう。
■ピーターラビットが会場にやってくる！
2026年6月13日(土)・14日(日)・20日(土)・21日(日)の4日間は、ピーターラビットが会場に遊びにやってくる。時間は各日11時と14時の2回、各回約20分、参加費は無料だ。一緒に記念撮影ができる絶好のチャンスなので、スマホやカメラの準備を忘れずに。また、会場入口には、ピーターと仲間たちが出迎えてくれるフォトスポットも登場する。
■JR上野駅でもピーター×パンダがお出迎え
イロドリマーケットの開催に合わせて、JR上野駅もピーターたちで彩られる。13番線ホーム上にある約100メートルの映像空間「PLATFORM13」では、2026年6月8日(月)から6月28日(日)まで、ピーターラビットのスペシャルムービーを放映。作者ポターのスケッチや絵手紙、さまざまなキャラクターのアートワークを紹介する、ここでしか見られない映像だ。
さらに、上野の杜(もり)とまちをめぐるデジタルスタンプラリー「ピーターラビット(TM)エキタグスタンプラリー」も2026年6月8日(月)から6月28日(日)まで開催。スタンプの設置ポイントは、上野動物園や東京国立博物館、東京都美術館、国立科学博物館など、上野の名所15カ所に点在している。
参加方法はシンプルで、スマホに「エキタグ」アプリを入れて各施設をめぐるだけ。スタンプを5個以上集め、アトレ上野・エキュート上野の対象ショップで買い物したレシートを持参をすると、オリジナルアクリルキーホルダーがもらえる。さらに10個、15個(コンプリート)を集めると、アプリ上で使えるデジタルフォトフレームも用意されている。デザインは集めてからのお楽しみだ。
会期は2026年6月11日(木)から6月22日(月)までの12日間。ピーターとパンダに会いに、松坂屋上野店へ足を運んでみては。
「ピーターラビット(TM)イロドリマーケット」概要
会期：2026年6月11日(木)〜6月22日(月)
会場：松坂屋上野店 6階 催事場
入場料：無料
営業時間：10時〜19時(最終日は17時閉場)
※会期中無休
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2026
【画像】上野デザイン！パンダを抱っこしたピーターのオリジナルアートを見る
今回の最大の見どころが、上野エリアのために新しく描き起こされたオリジナルアート。上野の象徴であるパンダを、ピーターがぎゅっと抱きかかえたもの、2匹で並んで頬杖をついたもの、お互いに寄り添ってほっとひと息ついたもの。どれもピーターラビットの世界観になじむやわらかなタッチで描かれており、会場のメインビジュアルや限定グッズ、特典に使われている。
■会場でしか買えない限定グッズも！
会場には、イベント限定品をはじめ約800点ものグッズが大集合する。なかでもチェックしておきたいのが、オリジナルアートを使った「ピーター＆パンダスペシャルデザイン」シリーズだ。
ふわっとした肌ざわりの「シェニールタオルハンカチ」(約タテ25×ヨコ25センチ、1980円)は、パンダとピーターが寄り添う姿が織り込まれた一枚。「リサイクルクリーニングクロス」(約タテ15×ヨコ15センチ、605円)は、メガネやスマホの画面をやさしく拭けて、毎日のバッグに忍ばせておきたい。手に取りやすい「クリアステッカー」(363円)もある。
定番の人気アイテムもそろう。約70センチ四方の「撥水ふろしき」(2640円)は、急な雨のバッグカバーや自転車の荷物よけにも使える実用派。読書好きにうれしい「メタルブックマーク」(1595円)や、ピーターと従兄のベンジャミンの「刺しゅうブローチ」(各935円)、ほうじ茶ティーバッグが付いた「お茶とクリップセット」(各972円)など、自分用にもギフトにも選びたくなるものばかりだ。
■購入者ノベルティとスタンプラリー特典をW取り
会期中、会場で1会計5000円以上買い物をすると、各日先着50名に「オリジナル巾着」が、さらに1万円以上の購入で先着300名に「オリジナルクリアボトル」がプレゼントされる。どちらも非売品なので、まとめ買いを考えているなら早めの時間に足を運びたい。
さらに、松坂屋上野店で開催中のパンダスタンプラリーとコラボした特典も。店内5カ所(1階案内所前、2階ネイルズユニークUS横、5階エレベーター前、8階文具売場横、6階催事場内)に設置された5種類のスタンプを集めて、会場で商品を1点以上購入、大丸・松坂屋アプリのクーポンを提示すると、先着1000名に「オリジナルステッカー」を1枚プレゼント。お買い物のついでに、館内を宝探し気分でぐるりと回ってみよう。
■ピーターラビットが会場にやってくる！
2026年6月13日(土)・14日(日)・20日(土)・21日(日)の4日間は、ピーターラビットが会場に遊びにやってくる。時間は各日11時と14時の2回、各回約20分、参加費は無料だ。一緒に記念撮影ができる絶好のチャンスなので、スマホやカメラの準備を忘れずに。また、会場入口には、ピーターと仲間たちが出迎えてくれるフォトスポットも登場する。
■JR上野駅でもピーター×パンダがお出迎え
イロドリマーケットの開催に合わせて、JR上野駅もピーターたちで彩られる。13番線ホーム上にある約100メートルの映像空間「PLATFORM13」では、2026年6月8日(月)から6月28日(日)まで、ピーターラビットのスペシャルムービーを放映。作者ポターのスケッチや絵手紙、さまざまなキャラクターのアートワークを紹介する、ここでしか見られない映像だ。
さらに、上野の杜(もり)とまちをめぐるデジタルスタンプラリー「ピーターラビット(TM)エキタグスタンプラリー」も2026年6月8日(月)から6月28日(日)まで開催。スタンプの設置ポイントは、上野動物園や東京国立博物館、東京都美術館、国立科学博物館など、上野の名所15カ所に点在している。
参加方法はシンプルで、スマホに「エキタグ」アプリを入れて各施設をめぐるだけ。スタンプを5個以上集め、アトレ上野・エキュート上野の対象ショップで買い物したレシートを持参をすると、オリジナルアクリルキーホルダーがもらえる。さらに10個、15個(コンプリート)を集めると、アプリ上で使えるデジタルフォトフレームも用意されている。デザインは集めてからのお楽しみだ。
会期は2026年6月11日(木)から6月22日(月)までの12日間。ピーターとパンダに会いに、松坂屋上野店へ足を運んでみては。
「ピーターラビット(TM)イロドリマーケット」概要
会期：2026年6月11日(木)〜6月22日(月)
会場：松坂屋上野店 6階 催事場
入場料：無料
営業時間：10時〜19時(最終日は17時閉場)
※会期中無休
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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