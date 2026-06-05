ランジェリーブランドのIntimissimi（インティミッシミ）は6月13日、ウェルネスイベント「心と身体を研ぎ澄ます、特別なウェルネス体験。Wellness Through the Senses.」を、W大阪4階「WET DECK」にて開催します。■「マイクロファイバーシリーズ」などが体験できるフィッティングタイムも同イベントでは、初心者でも気軽に参加できるボディウェイトをベースとしたウェルネスセッションやクリスタルボウルによるサウンドヒーリング