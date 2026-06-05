フィッティングタイムもあり。W大阪でIntimissimiのウェルネスイベントを1日限定で開催

ランジェリーブランドのIntimissimi（インティミッシミ）は6月13日、ウェルネスイベント「心と身体を研ぎ澄ます、特別なウェルネス体験。Wellness Through the Senses.」を、W大阪4階「WET DECK」にて開催します。

■「マイクロファイバーシリーズ」などが体験できるフィッティングタイムも

同イベントでは、初心者でも気軽に参加できるボディウェイトをベースとしたウェルネスセッションやクリスタルボウルによるサウンドヒーリングなど、心身を内側から整えるコンテンツを展開します。

イベント後には、「マイクロファイバーシリーズ」を中心としたアイテムの体験ができるフィッティングタイムも楽しめます。

会場では、2026年春の新作「Aria マイクロファイバー ブラトップ」などを実際に手に取って試着する時間も用意しています。

■イベント概要

イベント名：心と身体を研ぎ澄ます、特別なウェルネス体験。Wellness Through the Senses.

開催日時：2026年6月13日

会場：W大阪4階「WET DECK」

参加費：無料

予約：事前予約制（https://wosakaintimissimigwdevent.peatix.com）

※満席になり次第受付終了

※女性限定のイベントです。

（フォルサ）