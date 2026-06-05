ワコールは5月28日、フェムケアブランド「YOJOY（ヨジョイ）」からアンダーウェアの新シリーズ「うつろいもたおやかに」を発売しました。■自然の情景をイメージした4カラー同シリーズは、「うつろいもたおやかに。ありのままの自分を“おとな綺麗”に」をコンセプトに、月経周期の揺らぎに寄り添い、しめつけや不快感を軽減するアンダーウェアを展開します。ノンワイヤーブラジャーでは、ムレにくくやさしい着用感にこだわり、吸