月経周期の揺らぎに寄り添う。YOJOYのアンダーウェアに新シリーズが登場

ワコールは5月28日、フェムケアブランド「YOJOY（ヨジョイ）」からアンダーウェアの新シリーズ「うつろいもたおやかに」を発売しました。

■自然の情景をイメージした4カラー

同シリーズは、「うつろいもたおやかに。ありのままの自分を“おとな綺麗”に」をコンセプトに、月経周期の揺らぎに寄り添い、しめつけや不快感を軽減するアンダーウェアを展開します。

ノンワイヤーブラジャーでは、ムレにくくやさしい着用感にこだわり、吸放湿性のある綿混素材を採用しました。アンダー部分にはゴムを使用せず、生地を二つ折りにして面で支えることで安定感を保ちます。

デコルテがきれいに見えるようなカットラインにこだわったほか、フリーカッティングレースで背中をおさえることできれいなバックシルエットになるように仕立てました。

ノーマルショーツは、脇から後裾にかけてヒップをしっかり包み込み、動いても裾がズレあがりにくい独自の立体パターン構造です。前裾からマチ部はテープレスの袋縫い仕様、ウエスト部分にはゴムを使わず本体生地の折り返し始末とし、しめつけ感を軽減させました。

本体には吸放湿性のある綿混素材を、マチ肌側には汗消臭機能のある素材を採用し、ムレや気になるニオイにも配慮しました。

ボーイレングスショーツは、植物をモチーフの総レース仕上げ。ウエスト部分と裾はゴム不使用の切りっぱなし仕様で、しめつけにくくアウターにもひびきにくい設計となっています。フロントには綿混の当て布を配し、透けにくさとやさしいはきごこちを追求しました。

カラーは、自然の情景から着想を得た「アカネ」「ホリゾンブルー」「フォレストグリーン」「アプリコット」の4色展開となっています。

（フォルサ）