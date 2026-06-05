独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏2006年に発売開始となったファミチキは今年で20周年！今やコンビニフードを象徴する国民食となったファミチキをこれまで以上においしく楽しみ尽くすために、『週刊プレイボーイ』で「激ウマ!! バカレシピ研究所」を連載中のB級フード研究家・野島慎一郎（のじま・しんいちろう）さんが、怒涛のカスタム20連発で20周年を祝福しますッ！【写真】ファミチキのポテンシャルを生か