ラップバトルや演技に加えて、ダンス、プロジェクションマッピングなど最新の映像技術が掛け合わされた大迫力のライブパフォーマンスで多くのファンを魅了し続けている『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage。その人気シリーズが、3週間限定で次世代型映画上映システムで上映される！＞＞＞3作品のロゴビジュアルをチェック！（写真4点）キングレコード EVIL LINE RECORDSが手掛ける音楽原作キャラクターラッ