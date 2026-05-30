一流の殺し屋「毒使い」の下呂ヒカルが、凄腕結婚詐欺師の城崎メイと最強コンビを結成し、世界一ハードな婚活バトルアクションに挑むTVアニメ『マリッジトキシン』が現在絶賛放送中！今回は城崎発案の”王子様作戦”で下呂と出会った三人の花嫁候補、姫川杏子役の永瀬アンナ、嬉野シオリ役の結川あさき、嵐山キミ恵役の白浜灯奈乃に、それぞれのヒロインの魅力や下呂との婚活シーンをどのように演じたのかを語ってもらった。【関