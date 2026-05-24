なぜ浮気に走るの？男性が“心変わり”する「３大トリガー」
「気づいたら彼の心が他の女性に…」そんな経験は珍しくありません。浮気は単なる裏切り行為ではなく、心理的な背景や環境要因が複雑に絡み合って起こります。そこで今回は、男性が“心変わり”する「３大トリガー」を解説します。
“理想像”を満たす女性と出会ったとき
彼女がいても「理想の条件を満たす女性」と出会うと、恋愛感情を本能的に覚えてしまう男性は少なくありません。この“理想像”は外見だけでなく、理解してくれる姿勢や趣味の一致など内面的な要素も大きいので、彼の価値観や憧れを知り、日常の中でそれを共有・更新していくことが重要です。
彼女との関係が“重荷”になってきたとき
束縛や嫉妬だけが重荷ではありません。小さな期待やルーティンも積み重なると男性にとって重荷になります。例えば毎週末のデートや毎日の頻繁な連絡が「義務化」すると、男性はそれを重荷に感じて自由を求めて浮気心を抱きやすくなるのです。なので、時にはお互いに自分時間を持つようにしましょう。
自尊心が揺らいでいるとき
仕事の失敗や人間関係の不調で自信を失った男性は、自尊心を回復するために他者からの承認を求めがち。この承認欲求が浮気のきっかけになるケースも少なくありません。なので、彼女として日頃から彼の努力や存在そのものを肯定し、小さな成功や成長を一緒に喜ぶことを心がけましょう。
単なる刺激や衝動ではなく、心理的な欲求や関係性の歪みが浮気のトリガーになるケースは少なくありません。なので、日常の会話や距離感の保ち方を定期的に見直して、浮気の芽を小まめに摘んでいきましょうね。
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