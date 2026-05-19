計画経済の必要性を訴える著者の斎藤幸平氏資本主義批判という硬派な内容にもかかわらず、50万部超の大ヒット作となった『人新世の「資本論」』（斎藤幸平、集英社）。「新書大賞2021」を受賞したばかりか、19言語に翻訳されて世界中で読まれている。今年4月、その続編となる本が出た。そこでは前著に続いて思想家、カール・マルクスについての新しい解釈を提示しながら、気候崩壊による破滅から人類が逃れる道として、「暗黒社会