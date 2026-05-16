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【J1百年構想リーグ EAST第17節】(日産ス)横浜FM 0-1(前半0-1)柏<得点者>[柏]汰木康也(41分)<警告>[横]角田涼太朗(47分)、加藤蓮(84分)[柏]三丸拡(80分)主審:上村篤史└“古巣戦”の汰木康也が加入後初ゴール! 柏が相性の良い横浜FMを下して2連勝