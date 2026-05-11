これから気温が上がっていくにあたり、取り入れたいのがクールアイマスク。「グローバルプロダクトプランニング」から発売された、スヌーピーデザインの「ピーナッツ クールアイマスク」は、清涼成分で目と目元をじんわり冷ます癒やしの涼感グッズだ。ミントティーとピーチソルベの2種類の香りがあり、好みの香りに包まれながらリラックスタイムを満喫できる。【写真】スヌーピーデザインのクールアイマスクのキュートすぎるデザイ